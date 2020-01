Bruscolotti: "Nel Napoli vedo tanta confusione, non tutti hanno la tempra per affrontare certe situazioni"

Ultime notizie calcio Napoli - Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21 a proposito del periodo di crisi nera che sta vivendo la squadra azzurra, ieri uscita dal campo sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina al San Paolo. Ecco quanto da lui affermato:

"Vedo tanta confusione, forse dipende dalla paura e dalla preoccupazione del momento. Mi sono trovato in annate del genere, immagino cosa significa vivere momenti del genere e non tutti i giocatori hanno la tempra ed il carattere per affrontare certe situazioni. Anche la rottura col pubblico pesa perché loro sono preoccupati, tanti non riescono a tapparsi le orecchie e paga tutto questo in un'annata particolare".