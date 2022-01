Bruscolotti: "Napoli-Salernitana? Giocarla adesso è un'altra cosa, ma il campionato è chiaramente falsato"

Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Bruscolotti, ex calciatore e bandiera del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Le difficoltà ci sono per tutti, giocare adesso per il Napoli è certamente un'altra cosa. La Salernitana potrebbe avere rinforzi, anche se al di là di questo servirebbe un miracolo per difendere la Serie A. In ogni caso il campionato è falsato chiaramente".