Bruscolotti: "Napoli? Mi ha fatto piacere la scelta di Garcia, è uomo onesto e non un pazzo che vuole stravolgere tutto"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli? Mi ha fatto piacere la scelta di Garcia, è uomo onesto e non un pazzo che vuole stravolgere tutto: giusto provare altro, è nel bagaglio dell’allenatore e certo non poteva copiare alla lettera ciò che faceva Spalletti. È importante dire però che la squadra proseguirà su questo andazzo, poi in base alle partite dipenderà dal momento in cui bisognerà leggere il match. Il Napoli inteso come società è invidiabile sotto certi aspetti, c’è collaborazione da parte di tutti ed è la cosa migliore. Quando ci sono più scout a visionare un giocatore, poi c’è visuale comune e si arriva ad una decisione. Ritiro? L’entusiasmo aiuta tantissimo a lavorare in tranquillità e sicurezza, la spinta della gente ti dà tantissimo”