Bruscolotti: "Napoli è la mia storia, il secondo scudetto fu un sogno diventato realtà. Resistiamo e torniamo presto alla nostra libertà, per vincere ancora..." [VIDEO]

Ultime calcio Napoli - Giuseppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni durante '30 anni di storia' condotto da Gennaro Montuori:

“In questi giorni c'è la ricorrenza del secondo scudetto del Napoli. Ancora una volta racconto ciò che ho visto. Mi fa tanto piacere poterne parlare sempre, la mia storia calcistica è Napoli. E' stata un qualcosa di indescrivibile. Un calcio che oggi è in discussione, si parla di riapertura e speriamo che dalla prossima settimana si possa ripartire con cautela. Napoli ha dimostrato di essere un popolo grande e sa reagire. Avete dimostrato il proprio valore, sono arrivati complimenti da tutto il mondo per il popolo napoletano. Facciamo l'ultimo sforzo per tornare alla libertà che tutti desideriamo. Il calcio a Napoli lo viviamo intensamente, ma vogliamo tornare a vivere anche l'attualità con la speranza che la nostra squadra possa vincere ancora”.