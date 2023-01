Bruscolotti: "Napoli-Juventus? Vincere varrebbe l’80% del campionato"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“I miei Napoli-Juventus? Allegri ha un suo pensiero e lo può esternare, giocherà come ha fatto finora in queste otto vittorie consecutive. Se il Napoli vince venerdì è come la nostra vittoria ai tempi dello scudetto? Questa vittoria varrebbe l’80% del campionato, consentirebbe di staccare di nuovo la Juventus e di poter andare avanti facendo ciò che si sa fare. Il Napoli deve preoccuparsi di se stesso, ha avuto un passo falso a San Siro ma ha rimediato subito. Alla città devo dire di comportarsi bene, il tifo dei napoletani lo conosciamo: sono dispiaciuto per ciò che è successo con i romanisti, deve esserci un connubio tra squadra e tifosi azzurri”