Bruscolotti: "Napoli-Inter? Un fattore può essere determinante, Spalletti ha ritrovato due giocatori"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli.

"Penso che la lotta ormai sia tra Napoli e Inter, da ora in poi ogni partita può dare vantaggio o svantaggio. Io penso che questo discorso andrà fino alla fine, sarà una lotta aperta. Ci eravamo allontanati dalla vetta ma il calcio è bello anche perché ti riserva sempre qualcosa. Credere in ciò che si fa è la cosa più importante. I giocatori hanno ripagato le scelte dell'allenatore, come per esempio Lobotka e Juan Jesus. Due situazioni diverse ma il Napoli ha di fatto ritrovato 2 giocatori.

Koulibaly contro l'Inter? Sì perché credo che sia bello carico, sarà contento, felice e appagato. Al tempo stesso ti ritrovi in un'altra situazione in cui si trova bene. Sono belle motivazioni per entrare in campo. Cosa può essere determinante in Napoli-Inter? Al Maradona ci saranno circa 30.000 persone, il calore della gente sicuramente si sentirà e in una gara così è molto importante. Juan Jesus a sinistra? No, l'importante è seguire le idee dell'allenatore. Bisogna contrastare molto la forza dell'avversario"