Bruscolotti: "Napoli-Inter? Ci sarà una carica incredibile, c'è tanta voglia di tornare in campo!"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Beppe Bruscolotti, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci sarà una carica incredibile in campo dopo tutta questa assenza, troveremo squadre che lotteranno davvero. Ci sono tutti i presupposti per assistere a belle gare, c’è tanta voglia di tornare a giocare. La gente di Napoli ammira molto calciatori come Mertens, c'è tanto amore e rispetto per la maglia, i tifosi sperano molto nel passaggio del turno al di là di chi segnerà".