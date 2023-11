Bruscolotti: "Mazzarri dopo dieci anni in panchina come Pesaola? Sa fare il papà del gruppo, può rovesciare le sorti del Napoli"

Ultime notizie Napoli - Beppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Ho grande fiducia in Mazzarri, lo conosciamo e sa quando utilizzare il bastone piuttosto che la carota. Sembra la persona pi√Ļ indicata per rovesciare le sorti del Napoli. Sa fare il pap√† del gruppo, e quindi √® davvero secondo me ci√≤ che serviva al Napoli.

Mazzarri dopo dieci anni di nuovo in panchina come Pesaola? Petisso lo volemmo noi di nuovo, perché era una persona speciale. Fu una bella avventura perché eravamo una squadra modesta ma riuscimmo ad arrivare anche ad una finale europea. Tra lui, Vinicio e Bianchi ho avuto davvero gente che ti donava qualcosa di personale. Erano tutti grandissimi personaggi del calcio"