Bruscolotti: "Maradona? Non accetto quello che gli è successo, è sempre nel mio cuore. Napoli? Arriveranno attacchi da ogni lato"

Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Bruscolotti, ex calciatore e bandiera del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Beppe Bruscolotti su Maradona e sul Napoli

"Il mio stato WhatsApp contiene cinque foto sue perché per me questo social è interamente dedicato a Diego Armando Maradona, ancora non riesco a capire quello che gli è accaduto negli ultimi tempi. E' nel mio cuore, non lo accetto. Non meritava quello che gli è successo. Ci sono alcuni che danno i numeri. Al di là delle battute, i numeri sono tutti a favore del Napoli. Quando gli azzurri sono in alto, arrivano attacchi da ogni lato".