Bruscolotti: "La gente attende James, staranno preparando qualcosa per la sua presentazione! Icardi? Napoli in vantaggio, ecco perché"

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti in ritiro”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La gente è in attesa di James Rodriguez, credo che la cosa sia ben delineata, magari stanno preparando qualcosa per una presentazione che faccia ancora più rumore. Speriamo che a breve la gente possa abbracciare questo giocatore. Quando venne data la notizia di Maradona al Napoli io ero in un ristorante. Fui informato da un giornalista, sentii un boato e non ci credevo. Fu una gioia immensa. Credo che il Napoli sia in vantaggio per Icardi perché ha nel suo mazzo lo scambio con Insigne che piace all’Inter. Dell’argentino mi preoccupa il fatto che in questi momenti delicati non prende posizione e non si espone”.