Bruscolotti: "L'UEFA ora inizierà a distribuire più soldi, ora i grandi club hanno la possibilità di ripianare i propri debiti"

Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Questi club che partecipano alla Superlega hanno speso più di quel che potevano ed ora hanno la possibilità di ripianare la situazione. Il problema sono loro che lo hanno fatto ma anche quelli che lo hanno consentito. Senza Juventus, Inter e Milan magari lo Scudetto lo può vincere chiunque. Vedrete che ora l'UEFA inizierà a distribuire più soldi".