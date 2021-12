Bruscolotti: "Gli attori passano, resta il Napoli! Abbiamo superato l'addio di Maradona, faremo lo stesso con Insigne, Mertens e Ospina"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli:

"Tante partenze nel nuovo anno? Gli attori passano. Siamo andati avanti quando andò via Maradona, riusciremo anche ora con i vari Insigne, Mertens, Ospina, ecc. Bisogna guardare avanti e iniziare a programmare. Sarà al ribasso? Se si va al risparmio è normale che sia difficile. Bisogna saper pescare in giro trovando la qualità in giro. Ci vogliono elementi rappresentativi. Mi auguro che con il nuovo anno ci si possa riprendere, sia dalla pandemia che nell'ambito sportivo. Il Napoli vivrà un momento particolare, provando a restare ai vertici nonostante le partenze. Dovesse scendere di posizione allora sarebbe tutto da rifare. Mi auguro che nell'aspetto sportivo si possa fare qualcosa di importante, almeno per vivere delle giornate differenti".