Bruscolotti: "Fascia di capitano ad Insigne, se gli crea problemi meglio darla ad altri! Tutti siamo stati fischiati..."

Beppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Manolas-Koulibaly sono una delle migliori coppie difensive al mondo. Poi bisogna vedere quello che sarà il verdetto del campo ed i due dovranno conoscersi, ma i campioni impiegano poco tempo ad entrare in sintonia. Si può essere capitano di una squadra anche senza fascia, l’importante è curare i rapporti con il resto dello spogliatoio. Se deve essere un danno, meglio affidare questo ruolo ad un altro giocatore perché Insigne deve essere per prima cosa tranquillo e sereno. Fischi? Ci sono sempre stati, tutti i giocatori sono stati fischiati. Juliano è stato messo in discussione tante volte, tutti ci siamo passati”.