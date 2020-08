Bruscolotti duro su Koulibaly: "Un difensore da 60-70mln non può giocare partite in questo modo"

Ultime calcio Napoli - Beppe Bruscolotti ai microfoni di Canale 21 ha criticato Kalidou Koulibaly:

"Se non trovi le motivazioni in una partita del genere e sbagli i passaggi più semplici, quando le trovi? Koulibaly lasciava la difesa sguarnita per andare da solo a pressare gli avversari per il campo. Cambi di gioco in orizzontale sbagliati, ha regalato dei calci d'angolo. Non credo che abbia bisogno dell'assistente che lo guidi come era Albiol. Se sei un difensore dal valore di 60-70 milioni, in queste gare devi essere minimo da 6,5".