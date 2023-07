Bruscolotti: "Di Lorenzo? Non mi stupisce che voglia rimanere a Napoli a vita, c'è un motivo"

Ultime notizie Napoli - L’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti ha rilasciato un’intervista a Il Mattino.

«Per quella che è stata la mia figura sono rimasto e sono ancora un simbolo per tanti. Lo dimostrano i fatti più recenti, quando per il terzo scudetto del Napoli ho partecipato a decine di eventi perché ancora oggi mi identificano come un simbolo di Napoli e della napoletanità»

Da questo punto di vista il Napoli di oggi ha Di Lorenzo.

«È un uomo simbolo: è il capitano e la bandiera di questo Napoli e ha dimostrato di esserlo. Anche per la squadra e la città. È un esempio per quelli che crescono. E penso che per la società sia importante avere un elemento così nello spogliatoio. È un capitano italiano e ha imparato ad amare Napoli, una città che è impossibile non amare»