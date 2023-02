Bruscolotti: "Cori anti Napoli a La Spezia? Gli azzurri danno fastidio lassù: stanno rosicando"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

"Spalletti fa bene a tenere alta la tensione, bisogna proseguire con questa marcia facendo record di punti. Non dimentichiamoci che c'è una Champions alle porte, affronteremo una squadra in forma ma sono fiducioso sul Napoli. Non ho parole per i cori di La Spezia, con il passare del tempo pensavo potessero scemare ed invece purtroppo non è così. Secondo me fanno queste cose perchè Napoli dà fastidio lassù, credono che il club viva alla giornata come qualche anno fa. Stanno rosicando tanto, la botta di quest'anno sarà difficilmente digeribile per loro. Questo distacco è davvero tanto"