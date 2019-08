Bruscolotti: "Con Lozano come fai a togliere Callejon? E' indispensabile!"

Ultime notizie calcio Napoli - Giuseppe Bruscolotti, bandiera e storico capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella serata di ieri dopo la partita che ha visto gli azzurri trionfare, pur soffrendo e non poco, sul campo della Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La palla di Callejon per Insigne è stata perfetta, non poteva poi sbagliare. Hanno deciso i giocatori più rappresentativi, con le loro intuizioni l'hanno ribaltata. Perciò mi chiedo con Lozano poi come fai a togliere Callejon? E' uno indispensabile nelle due fasi!"