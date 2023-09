Bruscolotti: "Capello dice Napoli appagato? Avrà visto un'altra partita! Lasciatemi dire una cosa su Natan..."

Beppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Capello dice che il Napoli è appagato? Avrà visto un’altra partita, perché nel primo tempo con la Lazio ho visto un ottimo Napoli a cui è mancato solo il gol. Dire che questa squadra è appagata non mi trova d’accordo. Mi meraviglio di Capello perché ciò che ha detto è un’esagerazione, non dimentichiamoci che l’anno scorso il Napoli pareggiò con Lecce e Fiorentina ad inizio stagione. Nella ripresa con la Lazio ci si è sfilacciati, qui deve intervenire Garcia che deve dire alla squadra di compattarsi quando la condizione fisica non è al meglio”.

Su Natan: "Non sono d'accordo con Garcia sul fatto di aspettarlo, se sei forte non hai bisogno di adeguarti perchè vai in campo e dimostri di essere forte. Gli altri acquisti hanno giocato subito, magari il tecnico non era d'accordo con il suo acquisto? Inoltre un giocatore come Kvaratskhelia, al netto di infortuni, non può essere sostitutito ad inizio secondo tempo perchè ti può sempre spaccare le difese".