Bruscolotti: "Al Napoli manca un centrocampista combattivo. Fabian e Zielinski non sanno contrastare"

Calcio Napoli ultimissime - Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Bisogna rendersi conto che il momento è particolare, i tempi sono quelli che sono, e quindi bisogna darsi da fare in questo scorcio prima della sosta, ed anche dopo trovare altri accorgimenti. Il Napoli a centrocampo ha molte difficoltà, si è trovato a subire perchè non ha filtro a centrocampo, sicuramente Gattuso ha visto determinate cose e si è reso conto del pontenziale, ma ci vuole qualcosa per aggiustare il reparto difensivo che non ha protezione. Zielinski e Fabian non credo siano uomini che possono contrastare, hanno caratteristiche diverse, ci vuole uno combattivo a centrocampo”.