Bruscolotti a Tifosi Napoletani: "Mi hanno detto che Ghoulam non riuscirà mai a recuperare. Che ci fa Tonelli nel Napoli?"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“A livello medico, mi dissero, che Ghoulam non riesca a recuperare. Può essere anche un problema definitivo. Lobotka? Non vorrei che si dovesse adattare a ruoli non suoi. Non credo però che possa fare la differenza. Tonelli? Mi domando cosa faccia nel Napoli. Llorente? Non lo darei in cambio di Politano, il Napoli ha bisogno di una punta e non di un esterno. Juve e Napoli? Le due società hanno programmi diversi, lì programmano per vincere, qui a Napoli no. A Napoli è finito un ciclo. Allan, Mertens e Callejon sono dei calciatori importanti e le loro situazioni non si capiscono. Se la società voleva programmare gli avrebbe subito rinnovato il contratto. Negli anni la società è stata chiara, deve incassare per comprare. Contro l’Inter metterei Di Lorenzo al centro al fianco di Manolas e non Luperto. Con Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. A noi non è andata bene per un certo periodo, non so se si tratti di colpa dei preparatori e dei medici, ma abbiamo avuto un sacco di infortuni”.