Bruno Longhi commenta la sconfitta del Napoli contro l'Empoli:

"E’ possibile che una squadra da scudetto come il Napoli in vantaggio di 2 gol fino all’80mo,perda 3-2 con l’Empoli che non vinceva da 16 partite, proprio dalla gara del “Maradona”? Siccome una logica non c’è, non mi resta che credere nei poteri dell’occulto. E di…Meret".