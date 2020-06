Bruno Giordano: "Vorrei essere sempre criticato ma vincente: conta chi vince, Gattuso lo ha fatto e Sarri no"

Ultime notizie calcio Napoli - Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

Campionato pronto a ripartire:

"L'importante è che si riparta. Abbiamo visto cosa c'è di mezzo tra il vincere e il perdere un Coppa, con le critiche a Sarri e gli elogi a Gattuso".

Giusti gli elogi a Gattuso?

"Vorrei essere sempre criticato ma vincente. Non mi interessa avere ragione. Tra cinque anni si vedrà chi e quanto ha vinto. E Gattuso ha vinto la Coppa del 2020 e Sarri no. L'importante è raggiungere il risultato in uno sport".

La finale di Coppa dà delle percentuali in più per la sfida Champions contro il Barcellona?

"L'Europa League è stata quasi messa al sicuro. Così potresti programmare meglio. Vai a giocarti una partita che devi condurre. Lo 0-0 favorirebbe il Barcellona, adesso però si può aggiungere qualche speranza in più. Ma si giocherà tra un mese e mezzo e chissà come sarà la condizione dei giocatori in quel momento".

Sarri sotto accusa. Ma questa Juve è da Sarri?