Bruno Giordano: "Vi dico già il mio pronostico di Napoli-Lazio! Osimhen come CR7 in una caratteristica"

Ultime notizie SSC Napoli - Questa sera ore 20:45 allo stadio Maradona andrà in scena Napoli-Lazio, gara valida per la 25ª giornata di Serie A TIM. E l'edizione oggi in edicola de Il Mattino ne ha parlato con il doppio ex Bruno Giordano. Ecco alcuni estratti dalla lunga intervista:

Quale caratteristica accomuna Osimhen e Immobile?

«Tutti e due hanno la stessa caparbietà e giocano ogni pallone come se fosse l'ultimo della carriera: non si risparmiamo mai, questa è loro qualità in comune».

In cosa è più forte Osimhen?

«Nel colpo di testa, in questo Osimhen non è secondo a nessuno al mondo: solo Cristiano Ronaldo è sullo stesso livello».

Oltre a Osimhen e Immobile chi potrà decidere il match del Maradona?

«Sono due squadre importanti con tanta qualità: da una parte possono essere decisivi Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Zielinski e dall'altra Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Zaccagni, Felipe Anderson. E poi potranno essere decisivi anche i gol da calci piazzati, il Napoli ne ha segnato qualcuno in più ma questa è una specialità anche della Lazio».

Napoli-Lazio, che partita sarà?

«Una gara spettacolare con gol da una parte e dall'altra, il Napoli parte chiaramente favorito e proseguendo di questo passo a sei-sette partite dalla fine potrà festeggiare lo scudetto. Ma la Lazio se trova una partita simile a quella fatta contro il Milan potrà far soffrire il Napoli: lotterà per un posto in Champions con la Roma e le due milanesi».