Bruno Giordano: "Spero che De Laurentiis ci ripensi e faccia rinnovare Gattuso"

Bruno Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

Grande ammucchiata in zona Champions:

"In questo momento se sbagli una partita ti cambia il mondo. Il Milan meritava di vincere col Sassuolo, poi ha perso e ha complicato la sua qualificazione. Ed è un paradosso per una squadra che poteva mettere pressione all'Inter. E' sempre dietro l'angolo il problema. Il Milan è la squadra che ha avuto più defezioni, e regalare tre titolari ora non è possibile. Le squadre più in forma sono Napoli e Atalanta".

Napoli, Adl dovrebbe rinnovare Gattuso?

"L'ho difeso Gattuso. Quando ti mancano tanti giocatori non puoi rendere al massimo. Lo hanno avuto tutte il problema. Ha fatto di necessità virtù, soprattutto in attacco, per molto tempo. Spero che Adl possa ripensarci, perché finora Gattuso ha fatto un lavoro importante. Dovesse arrivare anche la qualificazione Champions, con tutte le difficoltà, sarebbe una grande cosa".

Lazio, ko che vuol dire addio alla Champions?

"Sempre la Lazio a fine stagione ha problemi simili. Lo scorso anno per fortuna aveva accumulato molti punti e ha tenuto botta, soffrendo parecchio dopo la sosta Covid. Ieri si sono viste due squadre con grande qualità, ma una giovane e fresca e l'altra datata. La Lazio ha qualità, ma il Napoli ha anche più alternative".