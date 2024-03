Bruno Giordano: "Osimhen faccia il leader, facile farlo nelle stagioni entusiasmanti. Mi aspettavo di più"

Victor Osimhen è in forte dubbio per Inter-Napoli di domani sera. Il nigeriano ha infatti rimediato un affaticamento muscolare, è rimasto ai box a Castel Volturno in questi ultimi due giorni, ed è così a rischio per il big match di San Siro.

Bruno Giordano, ex storico attaccante del Napoli intervistato da Il Mattino oggi in edicola, ha commentato l’eventuale assenza del pallone d’oro africano:

“Speriamo che ci sia. Per il Napoli sarebbe una garanzia in più per fare risultato, senza di lui diventa difficile. Osimhen infonde coraggio alla squadra nei momenti di difficoltà. I compagni lo sanno e lo considerano un leader indiscusso in campo e fuori, un trascinatore. Se è in giornata diventa immarcabile”. Anche se: “In questa stagione di difficoltà del Napoli mi sarei aspettato da parte di Osimhen un maggior contributo. Uno come lui deve dimostrarsi leader proprio in stagioni difficili come queste. È facile fare il trascinatore quando i risultati vanno a gonfie vele come nella passata stagione. Avrebbe dovuto essere un esempio per i compagni. Insomma, poteva fare qualcosa in più in campo e fuori".