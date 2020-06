Bruno Giordano: "Napoli con attaccanti agili, può essere un vantaggio. Nelle coppe gli azzurri possono ancora dire la loro"

Notizie Napoli calcio. Bruno Giordano, ex centravanti del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb parlando della ripartenza del campionato:

Quale la squadra che guarderà con più attenzione a questa ripartenza?

"Atalanta, Napoli e Roma hanno in avanti giocatori molto agili, soprattutto sugli esterni. Puoi essere però più macchinoso a livello difensivo. Sono tutte squadre che alternano giocatori agili a giocatori fisici. Vedendo quanto successo in Germania, saranno decisive le prime partite, che ci daranno un'indicazione su come potrebbe finire. E poi anche Bologna e Fiorentina, hanno giocatori che possono mettere in difficoltà nelle prime partite. Giocando in modo spensierato, visto che non devono chiedere molto al campionato, possono essere le sorprese".

Cosa pensa del Napoli?

"Ha stentato tanto il campionato, ma può ancora giocarsi le sue chance in Coppa Italia e in Champions contro il Barcellona".