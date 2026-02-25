Bruno Giordano attacca Sarri: "Quali sono gli attaccanti che ha valorizzato in carriera?"

Ultimissime Serie A - Tensione e interrogativi in casa Lazio. A intervenire sul momento biancoceleste è stato Bruno Giordano, che ai microfoni di Radio Laziale ha analizzato la situazione con parole dirette, soffermandosi in particolare sul rapporto tra squadra e allenatore.

Bruno Giordano contro Sarri

L’ex attaccante ha innanzitutto richiamato l’attenzione sull’atteggiamento del gruppo: “I giocatori non sono nella posizione di poter mugugnare. Se un allenatore dice una cosa tu la fai, poi se hai personalità e alcune cose non vanno bene in partita fai quello che ti viene più naturale.”

Secondo Giordano, dal punto di vista atletico la squadra non presenta anomalie: “A me sembra che la Lazio sia una squadra che corre come tutte le altre. C'è chi corre di più, chi di meno e qui si sta nella normalità. Può piacere o non piacere il gioco, ma sul discorso delle energie spese è tutto nella norma.”

Il passaggio più critico riguarda però la gestione degli attaccanti da parte di Maurizio Sarri. Giordano non ha condiviso alcune spiegazioni tecniche: “Che vuol dire che Ratkov non gioca perché conosce un altro calcio? Il calcio è uno, allora perché Taylor gioca già ora? Basta dire che non ci credi, che lo ha preso la società e che volevi altro.”

Un’affermazione che apre a dubbi sulla coerenza delle scelte. L’ex bomber contesta anche l’idea del centravanti “non adatto”: “Basta con questa storia del centravanti non adatto, o è bravo o non è bravo.”

Infine, la stoccata più netta: “Quali sono i giocatori che Sarri ha valorizzato in attacco durante la sua carriera? Mi sembra che abbia avuto Immobile, Ronaldo, Higuain… Si parla sempre di Mertens, è stato bravo ad intravedere delle caratteristiche, ma oltre quello poco altro.”