Ultime notizie Napoli - Zeljko Brkic, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Lukic del Fulham? Farebbe al caso del Napoli, conosce già la Serie A ed è un calciatore affidabile. Avere calciatori come lui è utile, è un centrocampista tosto. Sia lui che Samardzic sarebbero degli ottimi acquisti. Secondo me Lukic sarebbe una bella scelta per qualsiasi squadra, è un gran guerriero!"Â