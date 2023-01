Il direttore sportivo del Brescia, Giorgio Perinetti ha parla di Andrea Cistana, difensore classe 1995:

"Mi auguro che Cistana rimanga da noi a Brescia perché non stiamo vivendo un momento felice. Per quanto riguarda il futuro posso dire che sicuramente merita di misurarsi su palcoscenici importanti. E’ un giocatore seguito da alcune squadre di Serie A, ma ha non è mai stata recapitata alcuna offerta. Quando arriveranno le valuteremo".