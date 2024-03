Brentford, Onyeka: "Spero davvero che Osimhen venga in Premier League!"

Ultime news calciomercato - "No, no, no! Costa troppo!", inizia così l'intervista di Frank Onyeka che ride ad alta voce quando Sky Sports gli chiede scherzosamente se ha chiesto al compagno di squadra di nazionale Victor Osimhen di raggiungerlo al Brentford, durante i loro impegni in Coppa d'Africa.

Il centrocampista nigeriano del Brentford, Frank Onyeka, ha rilasciato un'intervista parlando anche di Osimhen a Sky Sports:

"È davvero un bravo ragazzo, ma è uno che vuole vincere, sempre Non gli piace perdere, nemmeno in allenamento! Vuole sempre spingere i giocatori attorno a sé, cerca di incoraggiare tutti. È un combattente.

È sempre lì per aiutare la squadra, lottare per la squadra. Anche quando la squadra è in difficoltà lui è il primo a spingere. Non si arrende mai. Per me è stato uno dei migliori giocatori della Coppa d'Africa ma le persone non vedono veramente quello che fa per noi. Spero davvero che arrivi in ??Premier League!".