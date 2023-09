Bremer snobba Osimhen: "Gli attaccanti più forti che ho affrontato sono altri"

Notizie Calcio Napoli – Il difensore della Juventus, Gleison Bremer ha parlato all'emittente Rede 98:

"Nel 2021-2022 sono stato il miglior difensore del Torino e quando sono andato alla Juventus sono riuscito a emergere, anche se è stato un anno difficile. È stato un anno in cui ho imparato molto e sono riuscito a essere convocato per i Mondiali, quindi sono grato alla Juventus.

Quest'anno è diverso perché parto con un’esperienza diversa. Abbiamo iniziato bene il campionato, vogliamo lottare per i primi posti e tornare in Champions League.

Gli attaccanti più frti incontrati in Serie A? Quando lasci il Brasile per l'Italia, cambiano molte cose. Il posizionamento del corpo, la marcatura in area e dell'avversario, tante cose. La sfida più grande è a livello tattico. Dzeko, sia quando era alla Roma che all'Inter, e Lautaro Martínez sono attaccanti fuori dal comune. Anche Duván (Zapata), che ora è al Torino, è molto bravo. E ricordo la mia prima partita di Champions League contro Neymar, Mbappé e Messi. Sono fuori dal comune".