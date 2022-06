Bremer-Napoli, Pastorella a CN24: "Cairo vorrebbe un'asta e lo valuta almeno 35 milioni. Sul Napoli..."

Notizie Napoli calcio. Emanuele Pastorella, giornalista di Tuttomercatoweb, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre).

Bremer è da tempo nel mirino degli azzurri, che potrebbero accelerare in caso di addio a Koulibaly. Ecco quanto evidenziato dal giornalista Emanuele Pastorella su CN24 TV:

"Cairo aspetta che ci siano più pretendenti, perchè vorrebbe scatenare un'asta per Bremer. Il centrale brasiliano è l'unico giocatore granata che potrebbe portare dei soldi importanti, un tesoretto, da reinvestire sul mercato. Ad oggi Bremer preferisce l'Inter anche per questioni tattiche della difesa tre, mentre Cairo vede di buon occhio la Premier League perchè pagherebbero subito e tanto. Il Napoli si guarda intorno e se dovesse andar via Koulibaly è normale che il nome di Bremer potrebbe essere riportato in auge. Il Torino parte da una base di 35 milioni".

Su Meret-Torino: "Penso che Juric punterà sulla coppia Berisha-Gabriel con Milinkovic-Savic sullo sfondo. Non credo che il Torino voglia investire tanto sul portiere su un nome come Meret".

Su Ounas: "L'attacco del Torino sarà rivoluzionato, perchè Belotti dovrebbe andare via e non si capisce dove possa andare. Lo stesso Brekalo è tornato al Wolfsburg, Pjaca non sarà riscattato e per Praet bisognerà parlare con il Leicester. La priorità di Juric resta quest'ultimo nome, ma il profilo di Ounas può essere una soluzione perchè rientra nell'identikit del tecnico".