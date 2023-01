Brekalo firma con la Fiorentina: "Sempre stata la prima scelta! Firenze città più bella d'Italia"

Josip Brekalo sta per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ex Torino si trova già nel capoluogo della Toscana e nelle prossime ore terminerà l'iter previsto con visite mediche e firma. Il giocatore accostato al Napoli nelle scorse ore, ha anche rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatre della Fiorentina ai microfoni di FirenzeViola: "Sono molto contento di essere arrivato a Firenze, per me è la città più bella d'Italia, questo è un grande passo in avanti nella mia carriera".

Perché ha scelto la Fiorentina?

"Per me è sempre stata la prima scelta, avevo altre opzioni in Italia e Spagna ma volevo solo venire qua. Voglio fare sempre meglio, quando non giochi tanto non è facile ma penso di riprendermi al meglio in una-due settimane".

Già parlato con Italiano?

"Credo di incontrarlo domani".

Ha scelto il numero di maglia?

"Ho già scelto, sarà il 77, perché il mio numero è il 7 e qua lo voglio essere il doppio. Ho parlato con Mandragora, mi ha parlato benissimo dei viola".