Brambati rivela: “Ho parlato con Mazzarri, era imbufalito sugli arbitri. Sapete cosa sostiene?”

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Questione arbitri, che ne pensa? "Sulla cosa de Le Iene, non tengo in considerazione le persone che si presentano incappucciate. Parlando degli errori in finale di Supercoppa, dico che è stato scelto un arbitro inadeguato. Se pensi che sia un trofeo importante mandi il tuo miglior arbitro e non scegli Rapuano. Detto questo sono state fatte valutazioni completamente errate. Mazzarri era veramente imbufalito, c'ho anche parlato e quello che avete visto non è niente. Lui sostiene che l'Inter nel primo tempo doveva giocare in dieci. Nel mirino l'intervento di Calhanoglu, che era da rosso e importa poco se lo fai all'inizio. E poi dico: dopo che Rapuano sette giorni prima arbitra Monza-Inter, può subito dopo arbitrare ancora i nerazzurri' Per me no. Doveva andare l'arbitro migliore per la finale, non lui".