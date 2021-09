Brambati: "Napoli-Juve? Voglio vederla con i migliori in campo"

Napoli Calcio - Ai microfoni di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato Massimo Brambati:

"Furberie? Ci sono sempre state, fin dai miei tempi. Intendo far ritornare a casa prima i giocatori. Non mi è piaciuta la calendarizzazione di questi eventi. Capisco che ci sono impegni dove ci sono dietro interessi importanti e si devono seguire certe regole, però viene meno il rispetto nei confronti dei tifosi, che fanno sopravvivere questo mondo. Se in uno spettacolo mancano gli attori principali, è una mancanza di rispetto nei loro confronti. Voglio vedere un Napoli-Juve con i migliori. Il club deve avere a disposizione i suoi giocatori migliori. Sono sicuro che certi giocatori siano venuti via per essere risparmiati. Non sono sorpreso che una certa società faccia pressione per riavere un giocatore".