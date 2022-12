Brambati: "Maradona inarrivabile: Messi avrebbe vinto con quel Napoli? Meret unico punto debole di Spalletti"

Maradona avrebbe vinto con questa continuità in una squadra come il Barcellona?

"Per me Maradona è inarrivabile. Io non guardo cosa ha vinto o non ha vinto, dobbiamo giudicare il giocatore con tutti i valori e la personalità. Io prendo sempre Maradona. Maradona è inrrivabile per tanti punti di vista. Ma Messi mi chiedo avrebbe vinto con quel Napoli?".

La cosa che le è piaciuto di più e di meno in questo Mondiale?

"La finale, che è stata l'apoteosi di qualcosa di spettacolare e che rimarrà nella storia. Una delle più belle finali di sempre. Non mi sono piaciute le parole di Infantino, ogni volta mi ha lasciato perplesso".

Napoli che ha rischiato con Meret di perderlo. Chi stava sbagliando?

"Credo che l'allenatore poi giudica meglio di tutti, perché lo vede tutti i giorni e conosce la personalità dei giocatori. Meret non mi ha mai convinto fino in fondo, continuo a dirlo. Spero che il suo rendimento mi porti a smentirmi, ma ho ancora dei dubbi. E' l'unico punto debole del Napoli credo sia il portiere. Ma è solo una mia opinione. Spalletti però ha fatto un grande lavoro con lui, le vittorie aiutano tantissimo anche in questi casi. Per il momento non lo ritengo un portiere top come lo è il Napoli adesso, anche in Europa".