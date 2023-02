Brambati: "Derby di Milano? Dietro al Napoli hanno sbagliato tutte: vedi il -13"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del derby di Milano:

C'è il derby. Che ne pensa?

"Arriva meglio del Milan l'Inter, ma è a -13 dal Napoli con un organico che non deve avere un distacco simile. Le squadre dietro al Napoli hanno sbagliato e l'Inter ha perso poche settimane fa con l'Empoli e pareggiato col Monza. Il Milan in questo momento è irriconoscibile. Logico che vedo meglio l'Inter, ma il derby è una partita particolare dove le motivazioni dovrebbero arrivare da sole e dove dovresti tu Milan ribaltare la situazione psicologica. Il Milan deve prendere il derby come un'opportunità. E' una partita che ti può dare una svolta. Anche un pareggio sarebbe rinfrancante".