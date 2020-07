Braida: "Il Barcellona ha un handicap, poi senza pubblico farà fatica col Napoli. Su Gattuso..."

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ariedo Braida, ex dirigente di Barcellona e Milan. Ecco quanto evidenziato da Calcioapoli24.it:

“Il Napoli si è rimesso in pista con Gattuso che è riuscito a trasmettere i suoi valori. Barcellona? I giocatori avranno altre motivazioni, vedrete. Al Barcellona c’è Messi che è fuori dal mondo, è strepitoso. Il Barcellona ha un handicap e non sta andando a mille, poi senza pubblico sarà difficilissimo per loro, tutto è possibile. Todibo? La crescita del calciatore dipende da tante variabili, ma prima di tutto dalla sua testa. Quando andai al Barcellona vidi un ragazzo e dissi che era un talento fuori dal normale, ma aveva un fisico gracilino. Giorno dopo giorno questo ragazzo migliorava, si tratta di Puig che gioca in prima squadra al Barcellona. Al papà ho detto che se non trova spazio lì lo porto in Italia”.