Braga, Vitor Carvalho: "Meritavamo un risultato diverso. Il nuovo vantaggio del Napoli ci ha tagliato le gambe"

Vitor Carvalho, calciatore del Braga, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il match perso contro il Napoli:

"Il gol subito ci ha tagliato le gambe. Siamo riusciti a restare in partita riuscendo a raggiungere il pareggio. Siamo molto delusi per il risultato, volevamo di più. Adesso però dobbiamo pensare già alla prossima gara. E' un momento particolare in cui giochiamo bene ma non raccogliamo quanto produciamo. Abbiamo creato tante occasioni, meritavamo un risultato diverso contro il Napoli. Sapevamo che in Champions ci sono squadre forti che al minimo errore ti puniscono".