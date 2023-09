Garcia a Mediaset: "Dobbiamo segnare di più, Victor già pronto. Su Kvara..."

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli esce vittorioso dalla gara contro il Braga, decisivo l’autogol di Niakate. L’allenatore degli azzurri Rudi Gracia è intervenuto ai microfoni di Infinity:

“Siamo stati bravi nel primo tempo, abbiamo avuto abbastanza occasioni per segnare prima ma è mancata un po’ di fortuna come nel caso della traversa e il salvataggio incredibile del portiere che pensavamo fosse entrata. Secondo tempo iniziato bene ma abbiamo sbagliato forse ad andare sugli attacchi rapidi in contro piede, è normale che avversario ti viene a prendere. Stasera una cosa fatta meno bene è stato il non essere capaci di raddoppiare il vantaggio per mettersi al riparo dal pareggio. Quando hanno pareggiato abbiamo avuto carattere e abbiamo trovato il gol, un po’ di fortuna che non abbiamo avuto prima, Contento dell’animo e dello spirito di squadra.

Mia espressione di sollievo al gol di Di Lorenzo? È stata perché abbiamo avuto tante occasioni e non avevamo segnato, quando trovi l’apertura e trovi il modo di essere avanti con un gol bello ti rilassi, solo per questo.

Cosa vorrei migliorare? Stasera almeno abbiamo preso la porta molto di più delle ultime due, abbiamo qualità in attacco importante ma non è facile vincere in Champions e l’abbiamo fatto, ora siamo in vetta e ci aspetta il Real. Dobbiamo segnare di più ed essere più precisi

Victor sta bene, ha fatto quasi 90 minuti con grande intensità, Khvicha ha fatto buone cose, poi manca un po’ di ritmo gara perché è tornato dall’infortunio nella preparazione ed è titolare da tre partite, gli serve ancora minutaggio per esprimere il suo gioco brillante”.