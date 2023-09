Braga-Napoli 1-2, Di Lorenzo a Mediaset: "Gara sofferta e tre punti importanti. Stasera abbiamo dimostrato una cosa"

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli esce vittorioso dalla gara contro il Braga, decisivo l’autogol di Niakate. Il capitano degli azzurri Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Infinity:

“Abbiamo creato un po’ di palle gol e non siamo riusciti a concretizzare, vittoria sofferta ma in Europa è difficile; siamo contenti. Nel calcio non deve mancare lo spirito di sacrificio e il gruppo, la squadra ha dimostrato che sa soffrire nei momenti difficili ma sa giocare quando deve. Tre punti importanti in un girone molto difficile”.