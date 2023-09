Braga, Jorge: "Tutti in panchina per il Napoli? Chiedo rispetto, non è così"

Artur Jorge ha lasciato in panchina i soliti titolari Abel Ruiz, Pizzi e Vítor Carvalho, oltre ad André Horta e Zalazar. Ora, l'allenatore del Braga garantisce che l'idea non era quella di risparmiare in vista dell'inizio di Champions League, mercoledì contro il Napoli:

Jorge dopo la sconfitta

«In panchina per il Napoli? Lo chiedi perché abbiamo perso? Chiedo rispetto, non sottovalutate il nostro avversario. Ma per rispondere: ho appena pensato a questo gioco. Abbiamo perso perché non eravamo superiori al nostro avversario", ha sottolineato l'allenatore del Braga in una breve intervista a Sport TV, evitando poi di chiedersi se la lotta per il titolo nazionale sarebbe stata compromessa.

