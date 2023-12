Braga, Joao Moutinho recrimina: "Risultato ingiusto, il Napoli ha approfittato di due debolezze"

Notizie Calcio Napoli - Real Madrid e Napoli avanti in Champions League, Braga retrocessa in Europa League. Questo il verdetto dopo il 2-0 partenopeo al Maradona. Joao Moutinho, centrocampista lusitano, ha recriminato però sul risultato nel post partita di DAZN come riporta O Jogo: “Abbiamo fatto una buona partita. Siamo entrati bene, siamo riusciti a creare occasioni, ma purtroppo alcuni errori individuali e collettivi in due occasioni ci hanno puniti. A quel punto si fa tutto più difficile. Il Napoli poi ha una grande squadra, esperienza e ha vinto. Non ho visto per il Napoli passionare tanto. Ha creato alcune possibilità ma anche noi potevamo fare 1-2 goal. Il risultato è un po’ ingiusto, a mio avviso”.