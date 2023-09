Braga, Horta: "Sfortunati contro il Farense. Napoli? Dobbiamo reagire a questa sconfitta"

"Abbiamo giocato per vincere, ma è stata una giornata molto sfortunata per noi. Non è andato nulla per il verso giusto. Abbiamo preso una traversa per poi prendere il primo gol sull'azione successiva. Non stavamo pensando in alcun modo alla gara di Champions contro il napoli, eravamo concentrati solo su questa gara. Adesso dobbiamo reagire".