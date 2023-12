Braga, André Horta in conferenza: "Napoli? Siamo fiduciosi, non siamo mai arrivati agli ottavi e ci crediamo!" | VIDEO

Notizie Calcio Napoli - André Filipe Luz Horta, centrocampista del Braga, ha parlato alla vigilia di Napoli-Braga, in conferenza stampa allo stadio Diego Armando Maradona. Queste le sue dichiarazioni in vista del match decisivo in Champions League:

"√ą¬†un orgoglio giocarsi all'ultima giornata il passaggio del turno in un gruppo cos√¨ difficile. Domani abbiamo bisogno di una vittoria segnando due gol, siamo positivi e siamo stati coraggiosi fino a questo punto. Faremo lo stesso domani.

Non sono tanto sicuro che siamo molto sorpresi di essere arrivati fino a qui. Lavoriamo tanto e sappiamo cosa siamo in grado di fare. Non è una sorpresa il nostro cammino, abbiamo fatto un ottimo percorso da anni e abbiamo sempre usato lo stesso atteggiamento ogni partita. Abbiamo fiducia di passare il turno. Il Braga non è mai arrivato agli Ottavi di Finali e raggiungendo questo traguardo saremo felici.

Sono ottime entrate per il club in caso di passaggio turno, ma noi pensiamo solo alla partita, nessuno ci ha mai parlato di soldi. Il mister ci ha fornito la strategia per affrontare il Napoli in casa loro. Per i soldi, nel caso, sarà un regalo per il presidente.

Abbiamo tanto su cui riflettere, potrebbe essere la prima volta per il club passare agli Ottavi. Abbiamo un atteggiamento maturo per questa partita, qualcuno pu√≤ essere pi√Ļ nervoso ma quelli con maggiore esperienza aiutano quelli pi√Ļ giovani. Il calcio √® anche questo, siamo tranquilli e siamo qui perch√© abbiamo fatto bene fino a questo punto.

Djalo? Djalo è infortunato e non potrà giocare. E' un ragazzo che è arrivato quest'anno, è arrivato da poco e si è meritato tutti i minuti giocati perché ha dato tanto. E' una sfortuna non averlo con noi. Ho già giocato qualche anno fa qui e mi sono infortunato. E' un campo difficile".