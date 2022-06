Toronto, il tecnico Bradley: "Esordio Insigne? Da valutare, poi c'è la questione contratto con il Napoli..."

Notizie calcio. Lorenzo Insigne è arrivato a Toronto ed è stato accolto come una superstar. L'ormai ex capitano del Napoli ha rilasciato anche le prime dichiarazioni ai suoi nuovi tifosi, non nascondendo l'emozione per questa nuova avventura.

Di Insigne ha parlato anche il suo prossimo tecnico Bob Bradley, allenatore del Toronto, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito:

"Non so esattamente quanto sia in forma adesso, ci sono state delle comunicazioni ma fino a quando non sarà qui non saprei dire. La prima cosa di cui occuparsi, appena finirà gli impegni con i media, sarà la valutazione fisica. A quel punto avremo un'idea migliore di come si sente.

Non è ancora chiaro quando inizierà ad allenarsi, bisognerà capire come sta e poi il discorso del contratto con il Napoli. Quindi è possibile che non inizia ad allenarsi fino al primo luglio, ammesso che stia bene e sia pronto".