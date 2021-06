Bovo: "Spalletti-Napoli connubio perfetto. Il tecnico toscano esalterà le qualità di Osimhen"

“Ho fatto pochi gol per il piede che avevo, era una mia dote naturale - queste le parole di Cesare Bovo, ex calciatore, fra le tante, di Roma, Lecce, Parma, Palermo, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio:

"Quando la Roma vinse lo Scudetto feci due anni da giovane aggregato alla prima squadra, successivamente mi infortunai e andai prima a Lecce e poi Parma. Tornai nella capitale quando arrivò Spalletti. Lo vedo bene sulla panchina del Napoli, è un allenatore di carattere e con delle idee. Il livello della rosa azzurra è molto alto, e sono sicuro che sarà un bel connubio. Spalletti bravo a creare empatia col gruppo? Posso dire che a Roma, quell’anno, si creò un grande spirito di squadra. Mercato allenatori? Chi è andato in squadre diverse quest’anno, è stato esonerato. Anche la Juve con Pirlo ha cambiato, nonostante i due trofei vinti. Purtroppo non era facile, considerato l’anno complicato dovuto al Covid e, magari, chi aveva intenzione di fare determinati progetti, sta sfruttando il tempo a disposizione di questa sessione, maggiore rispetto a quella scorsa, per attuarli. Quest’anno si concentrano due mercati in uno. Gattuso? Il suo lavoro è stato importante, nonostante, in un anno, ci siano stati tanti imprevisti come assenze e positivi al Covid, dispiace per come ha terminato la sua avventura al Napoli. Nel calcio di oggi si preferisce avere tutto e subito, si cerca il risultato, l’aspetto economico e non si progetta più a lunga scadenza. È difficile far comprendere le tue idee in poco tempo. Chi sarà messo in evidenza da Spalletti nel Napoli? Osimhen, è l’attaccante dalle caratteristiche ideali per il suo gioco. Comunque gli azzurri hanno una rosa fortissima, tra le prime in Italia, e Luciano può tirare il meglio da ognuno di loro”.