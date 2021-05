Bove, l'agente: "Era nell'affare Milik, poi è saltato tutto. Chissà se in futuro..."

Napoli Calcio - Diego Tavano, agente di De Maio e Bove, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli lo ha seguito molto, era nella trattativa per Milik ma poi è saltato tutto. Andare a giocare nel Napoli era una cosa importante per lui. Futuro? Non so se Napoli e Roma possano tornare a parlare di lui ma la dirigenza lo ritiene profilo importante. Tutto è possibile. Udinese? Vuole onorare le ultime giornate, piazza importante anche se il Napoli ha motivazioni diverse. De Paul? Può giocare nei top club, il suo corso a Udine è finito".