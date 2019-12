Bosco (agente): "Lobotka non ha struttura fisica, è come Allan ed è un problema. Ghoulam? Si è rotto qualcosa con la società"

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Christian Bosco, procuratore

“Lobotka è un buon giocatore, ma non ha la struttura fisica, al pari di Allan, per competere ad esempio nel gioco aereo. E’ questa l’unica pecca che vedo: avendo già un piccoletto a centrocampo, forse servirebbe un calciatore dalle caratteristiche fisiche diverse. Dobbiamo capire come sta Ghoulam, credo che oltre alla questione fisica, si sia rotto qualcosa tra il calciatore o il suo entourage e la società. Se così fosse, il Napoli dovrà andare sul mercato perché Mario Rui da solo non basta e Rodriguez è un nome. Poi, c’è bisogno di un altro attaccante anche perché immagino che Llorente andrà via".