Borussia Monchengladbach, il ds Virkus allontana Itakura dal Napoli: "Non vogliamo cedere nessuno, siamo già in contatto per rinnovare"

Napoli - Il Napoli mette gli occhi su Ko Itakura del Borussia Monchegladbach, ma allo stesso tempo ora arrivano aggiornamenti sul possibile approdo in azzurro del giapponese per sostituire Kim. Il ds del club tedesco Roland Virkus, ai microfoni della Bild, ha allontanato la possibile di partenza del difensore giapponese:

"Ho capito che alcuni tifosi sono preoccupati in questo momento, ma abbiamo appena iniziato a ricostruire la squadra. Il periodo di mercato può essere valutato solo quando è finito.

Non potremo sostituire i titolari che ci hanno lasciato, uno a uno. Ancora una volta, si tratta più di prenderci cura dei talenti e di promuoverli. Non vogliamo cedere più nessuno, anzi siamo già in contatto per rinnovare il contratto di chi è in scadenza".